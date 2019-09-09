Итоги муниципальных выборов в Петербурге все еще не подвели

Результаты муниципальных выборов в Петербурге до сих пор не подсчитаны. Ввести итоги голосования в систему ГАС «Выборы» требуют петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Совместное заявление сделали глава петербургского отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова и председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

Результаты голосования, как отмечается в заявлении, не публикуют из-за технических проблем. При этом происходит это преимущественно на тех участках, где выигрывают оппозиционные кандидаты, пишет «Интерфакс».

В ЦИК и Горизбирком в связи с жалобами на процедуру подсчета голосов на муниципальных выборах обратился уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Муниципальные выборы прошли в Петербурге в единый день голосования 8 сентября. По итогам будет замещено 1560 мандатов в 110 муниципальных советах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала горизбирком Петербурга не торопиться с подведением итогов выборов. Она отметила, что перед этим необходимо рассмотреть все жалобы.