Памфилова: если подведете итоги выборов в Петербурге сегодня, пеняйте на себя

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала горизбирком Петербурга не торопиться с подведением итогов выборов до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.

С предупреждением она обратилась к главе горизбиркома Петербурга Виктору Миненко.

«Если не дай Бог вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, пеняйте на себя. Все, разберите все жалобы, мы подключимся, если надо», — приводит слова Памфиловой «РИА Новости».

Глава ЦИК отметила, что ночью ей опять пришлось разбираться с «безобразиями» на муниципальных выборах. Обращаясь к Миненко она выразила надежду на то, что он разобрался и взял ситуацию под контроль.

При подведении итогов голосования, по словам Памфиловой, не должно быть никакой тени сомнения.

Напомним, 8 сентября в единый день голосования в Петербурге прошли выборы губернатора и муниципальные выборы. По итогам должно быть замещено 1560 мандатов в 110 муниципальных советах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после обработки 98,12% бюллетеней на выборах губернатора Петербурга лидирует Александр Беглов.