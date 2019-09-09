В аэропорту Хельсинки отменили четыре рейса

Причиной отмененных вылетов стала забастовка пилотов британской авиакомпании British Airways.

Рейсы авиакомпании British Airways, вылетающие из аэропорта Хельсинки-Вантаа в Лондон, отменили из-за забастовки служащих.

Как сообщает портал Uutiset, во вторник не проследуют по маршруту регулярные рейсы BA794, прибывающий в Хельсинки в 13.10 и ВА799, вылетающий из Хельсинки в 14.10.

Всего британской авиакомпании пришлось отменить более полутора тысяч рейсов по всему миру. Причиной забастовки работников British Airways стала заработная плата пилотов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что ночной рейс авиакомпании «Россия» в Анталью задерживается в аэропорту Пулково до утра. Причину изменений в расписании в авиакомпании не сообщили. Пассажиры будут вынуждены прождать семь часов.