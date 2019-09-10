Смольный одобрил расположение храма на улице Передовиков, который планировался на Малиновке

Смольный одобрил расположение храма на улице Передовиков, который планировался на Малиновке
Парк Малиновка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На пересечении Передовиков и Российского путепровода появится храм. Изначально строительство предполагалось в парке Малиновка.

Собор расположится на площади в 27 тыс. квадратных метров. На месте также построят часовню, колокольню и воскресную школу.

Сегодня, 10, сентября, на заседании в Смольном поддержали инициативу. Правительство города положительно отреагировало на выделение участка под строительство церкви для Храма святых апостолов Петра и Павла.

На реализацию проекта дали десять лет.

На собрании врио губернатора Александр Беглов подчеркнул, что участок его устраивает, а также дал поручение на разработку плана парка Малиновка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Медведев прокомментировал результаты Беглова на выборах.

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