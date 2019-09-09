Медведев назвал результат Беглова на выборах “внушительным”

Премьер приехал в штаб “Единой России” в Северной столице 9 сентября. Фото: gov.spb.ru

Премьер приехал в штаб “Единой России” в Северной столице 9 сентября. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Петербурга поблагодарил “Единую Россию” за поддержку.

Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с победой на выборах губернатора Петербурга. Премьер приехал в штаб “Единой России” в Северной столице 9 сентября.

Медведев заявил, Беглов победил с внушительным перевесом, а врио признался, что “ЕР” серьезно ему помогла, хотя он выступал как самовыдвиженец.

Премьер-министр заявил, что Беглов не рвал связей с партией, и в “Единой России” считают врио близким человеком.

Беглов исполняет обязанности градоначальника с 3 октября 2018 года,когда Владимир Путин направил его на пост после отставки Георгия Полтавченко. По итогам обработки 99% бюллетеней Беглов набрал 64% голосов, сообщил ЦИК. Его соперники Михаил Амосов и Надежда Тихонова получили по 17-18% каждый.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Боярский рассказал о своих ожиданиях от Беглова.