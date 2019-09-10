Автора провокационного плаката признали невиновным в Петербурге

Суд прекратил дело в отношении петербургского активиста Алексея Соловьева из-за провокационного плаката о Путине.

Адвокат Динар Идрисов заявил, что Соловьев находился у Гостиного двора с плакатом в рамках одиночного пикетирования в разрешенном месте и в разрешенной форме. В тот день, 23 июня, проходили пикеты в поддержку фигурантов политических дел.

По словам самого активиста, он, воспользовавшись свободой слова, написал на плакате слова, которые просто пришли к нему в голову. Соловьев рассказал, что правоохранители сначала проверили его паспорт, а потом предъявили за участие в антиправительственном пикете.

Куйбышевский районный суд Петербурга не нашел в действиях активиста состава правонарушения и прекратил уголовное преследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 23 июня на несанкционированной акции в Петербурге задержали трёх человек.