Две полосы движения перекрыли на КАД у развязки с Московским шоссе

На участке КАД от Московского шоссе до Софийской улицы закрыли на ремонт две полосы.

С 10 сентября на ремонт перекрыли две полосы двухкилометрового участка внешнего кольца КАД. Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для движения закрыты третья и четвертая полосы от развязки с Московским шоссе до развязки с Софийской улицей.

Полосы откроют в пятницу, 13 сентября. До этого времени автомобилисты могут проехать только по первой и второй полосам. Также на участке установлено ограничение скорости движения — 50 километров в час.

Работы по устранению дефектов асфальта на подходах к деформационным швам выполняет подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее GazetaSPb сообщала, что на «Нарве» в течение года будет ограничено движение. В Ленинградской области на участке федеральной трассы «Нарва» ограничат движение с 30 сентября.