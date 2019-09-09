На «Нарве» в течение года будет ограничено движение

Полностью этот участок должны отремонтировать в 2021 году. Фото: pixabay

Полностью этот участок должны отремонтировать в 2021 году. Фото: pixabay

В Ленинградской области на участке федеральной трассы «Нарва» ограничат движение с 30 сентября.

Для автомобилистов будут перекрыты следующие участки трасс: Стрельна — Кипень — Гатчина и подъезд от дороги Санкт — Петербург — Нарва к деревне Келози. Эти участки можно будет объехать по автодороге Низковицы — Переярово — Кипень.

Ограничения введут начиная с 30 сентября, участки трасс откроют 1 декабря следующего года, сообщает комитет по дорожному хозяйству региона.

Реконструируемый участок трассы с 31 по 54 км проходит в Ломоносовском и Гатчинском районах через Лаголово, Телези, Русско-Высоцкое, Кипень, Глухово, Витино и Черемыкино. Полностью этот участок должны отремонтировать в 2021 году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах. Водителей предупреждают об ограничении пропускной способности на двух участках трассы Р-21 «Кола» в период с 9 по 13 сентября.