На трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах

Водителей предупреждают об ограничении пропускной способности на двух участках трассы Р-21 «Кола» в период с 9 по 13 сентября.

Во Всеволожском районе Ленобласти дорожники ограничат пропускную способность транспорта на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга и на путепроводе через скотопрогон на 19+946 километре трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Крайние полосы движения автомобильной дороги будут перекрыты на период с 9 по 11 сентября. А с 11 по 13 сентября дорожники введут ограничение на осевых полосах. При это на свободных полосах введут ограничение скорости — 50 км/ч.

В это время на трассе будут проходить работы по укладке асфальтобетона.

Ранее GazetaSPb сообщала, что движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца.