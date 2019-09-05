На трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах

На трассе &#171;Кола&#187; ограничат движение на двух путепроводах
Дорожники ограничат пропускную способность транспорта. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Водителей предупреждают об ограничении пропускной способности на двух участках трассы Р-21 «Кола» в период с 9 по 13 сентября.

Во Всеволожском районе Ленобласти дорожники ограничат пропускную способность транспорта на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга и на путепроводе через скотопрогон на 19+946 километре трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Крайние полосы движения автомобильной дороги будут перекрыты на период с 9 по 11 сентября. А с 11 по 13 сентября дорожники введут ограничение на осевых полосах. При это на свободных полосах введут ограничение скорости — 50 км/ч.

В это время на трассе будут проходить работы по укладке асфальтобетона.

Ранее GazetaSPb сообщала, что движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца.

"Кола" ленобласть ограничение движение трасса Р-21
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На трассе «Кола» ограничат движение на двух путепроводах
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