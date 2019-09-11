Apple презентовала iPhone 11

Компания представила новые модели смартфона: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и новый бюджетный вариант iPhone 11.

Основные улучшения касаются камеры смартфона: у бюджетного iPhone 11 добавится широкоугольная 12-мегапиксельная камера с ночным режимом. Дополнительным плюсом станет двукратный оптический зум. Батарея новой модели будет держаться на час дольше предыдущей версии бюджетной линейки iPhone XR. Смартфон представлен в шести цветах и его стоимость стартует от $699.

Более продвинутая версия iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, как обычно, будут различаться размерами, но одинаково оснащены тремя камеры, одна из которых с телеобъективом. Смартфоны также порадуют покупателей новым экраном Super Retina XDR и процессором А13, самым мощным на данный момент. Модели будут стоить от $999 и $1099.

Ранее GazetaSPb сообщала