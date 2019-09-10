После ДТП на Шлиссельбургском образовалась пробка из трамваев

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Все случилось вечером, 10 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Шлиссельбургском проспекте – там остановился один трамвай по непонятным причинам. Из-за этого другие трамваи тоже стоят – их накопилось около четырех. Непонятно, есть ли пострадавшие, также уточняется, как обстоят дела на участке дороги сейчас.

«Скоро разгонят, у них есть служба, которая отвечает за простой и благодаря этому составляет зарплата работников этой службы», — поделился своим мнением один из подписчиков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что девушку госпитализировали после ДТП на Солдата Корзуна. Она получила травмы, но была в сознании, когда за ней прибыла карета скорой помощи. Врачи не уточнили, в каком состоянии находится пострадавшая. Ее забрали в больницу, чтобы подлечить.