В массовой аварии во Фрунзенском районе пострадало два человека

Их госпитализировали в состоянии различной тяжести. Кажется, их жизни ничего не угрожает.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», ссылаясь на ОГИБДД по Фрунзенскому району. Во вторник вечером на пересечении Дунайского и Будапештского проспекта столкнулись четыре автомобиля: «Шевроле», «Лада», «Ренаулт» и «Тойота». Пока непонятно, как именно все произошло, но на видео, которым поделился подписчик видно, что «Шевроле» врезается в «Ладу». В результате пострадали два человека – оба сидели в «Шевроле». Водитель машины, 64-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести, пассажирке, 61-летней женщине, повезло больше – она получила несерьезные травмы.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после ДТП на Шлиссельбургском образовалась пробка из трамваев.