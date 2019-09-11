Посещаемость ТЦ в Петербурге выросла на 3,8%

Посещаемость ТЦ в Петербурге выросла на 3,8%
Отсутствие роста доходов делает более привлекательными для посетителей аутлеты, нежели обычные ТЦ. Фото: https://pixabay.com/

По сравнению с 2018 годом, посещаемость торговых центров в Северной столице выросла почти на 4%.

Такие выводы сделали по данным Watcom Group, компании, разрабатывающей системы подсчета посетителей, по результатам исследования количества потенциальных покупателей на одну тысячу квадратных метров торгового пространства.

Причиной такого роста считают набирающие популярность рекламные акции. Однако, непосредственно на сфере продаж эти изменения почти не отразились. Не в последнюю очередь благодаря онлайн-шоппингу, которому сейчас отдают предпочтение многие покупатели. Несмотря на растущую посещаемость, в целом эти показатели отстают от результатов предыдущих лет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Китае из-за промоакции в торговом центре пострадало шестнадцать человек.

новости спб торговые центры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Посещаемость ТЦ в Петербурге выросла на 3,8%
В Лисьем Носу жители взяли под контроль пересчет голосов
Россиянка утопила своих детей из-за разбитого сердца
Невеста олигарха Владислава Доронина прокомментировала слухи о беременности
Житель Гатчины стал причиной отключения газа у соседей
Анна Семенович отужинает с миллионером за деньги
Главный тренер СКА поругал подопечных за ошибки
В массовой аварии во Фрунзенском районе пострадало два человека