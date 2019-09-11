Посещаемость ТЦ в Петербурге выросла на 3,8%

По сравнению с 2018 годом, посещаемость торговых центров в Северной столице выросла почти на 4%.

Такие выводы сделали по данным Watcom Group, компании, разрабатывающей системы подсчета посетителей, по результатам исследования количества потенциальных покупателей на одну тысячу квадратных метров торгового пространства.

Причиной такого роста считают набирающие популярность рекламные акции. Однако, непосредственно на сфере продаж эти изменения почти не отразились. Не в последнюю очередь благодаря онлайн-шоппингу, которому сейчас отдают предпочтение многие покупатели. Несмотря на растущую посещаемость, в целом эти показатели отстают от результатов предыдущих лет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Китае из-за промоакции в торговом центре пострадало шестнадцать человек.