Во время ЧЕ-2020 в Петербурге фан-зоны расположат в спальных районах

Зоны для болельщиков во время предстоящего Чемпионата Европы, который пройдет в Петербурге в следующем году, будут организованы не только в центре города, но и в спальных районах.

Как сообщают РИА Новости, с 9 по 12 сентября в Северной столице проходит инспекционный визит комиссии УЕФА по подготовке Петербурга к организации масштабных футбольных игр.

Однако необходима не только грамотная подготовка к проведению матчей, но и обустройство фан-зон. В этот раз принято решение обосновать их не только в историческом центре города, но и в спальных района. Это поможет, в том числе, разгрузить поток людей в центре.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что на посещение матчей Чемпионата Европы в петербурге в 2020 году уже сейчас подали заявку почти миллион человек. Статистика заказов билетов опубликована на официальном сайте Европейского футбольного союза.