В Петербурге пьяного водителя привязали к машине

В Петербурге пьяного водителя привязали к машине
Нетрезвый водитель нанес ущерб двум автомобилям. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП произошло в Петродворцовом районе, где водитель спровоцировал столкновение трех автомобилей. Его привязали к машине, чтобы он не покинул место происшествия до прибытия полиции.

Авария случилась на пересечение улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе, около 23:00 10 сентября. Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», нетрезвый водитель сначала пытался объехать маршрутку, а затем решил проехать между ней и автомобилем в соседнем ряду. Но сделать это у него не получилось.

По словам свидетелей, машиной управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем участники ДТП сочли необходимым привязать его к машине, чтобы виновный не смог скрыться до прибытия правоохранительных органов.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП на Шлиссельбургском проспекте, в результате которого образовалась пробка из трамваев.

дтп в спб новости спб происшествия пьяное вождение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвинском районе ночью загорелся частный дом
«Зенит» открыл продажу билетов на три домашних матча
В Крыму построят два первых российских вертолетоносца
Британский генерал: Россия может возобновить «Большую игру»
Apple презентовала iPhone 11
Бонарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» с кредитом
В Петербурге пьяного водителя привязали к машине
Жителям Петербурга покажут «мир Ханса Циммера»