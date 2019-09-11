В Роскачестве рассказали о продуктах, которые лучше не мыть

В отличие от овощей и фруктов, мыть грибы не советуют. Фото: https://pixabay.com

В отличие от овощей и фруктов, мыть грибы не советуют. Фото: https://pixabay.com

В список, составленный экспертами, вошли мясо, в том числе куриное, яйца и грибы.

Как выяснилось, в процессе мытья мяса микробы не только не погибают, а, наоборот, распространяются по близлежащим предметам и чистым продуктам, что может привести к такому заболеванию как сальмонеллез и другим острым кишечным инфекциям. Лучший способ избавиться от бактерий — термическая обработка.

Также эксперты Роскачества советуют избегать мытья перед употреблением яиц и грибов. Скорлупа яиц имеет оболочку, которая защищает яйцо от проникающих внутрь микробов, после мытья эта оболочка может исчезнуть. Грибы слишком хорошо впитывают воду, поэтому их лучше протирать. Если не предполагается обработка высокими температурами, сильно загрязненный участок можно попросту срезать ножом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Роскачество проверило фермерский урожай в Ленобласти.