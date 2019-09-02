Роскачество проверило урожай фермеров в Ленобласти

Роскачество проверило урожай фермеров в Ленобласти
Проверки прошли овощи, фрукты, молоко и мед. Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества исследовали продукты, представленные фермерами на фестивале «Свое» в Ленобласти. Для проверки было взято 60 фермерских продуктов.

В результате исследования, специалисты сделали вывод, что все пробы прошли проверки и соответствуют стандартам качества. Проверялись овощи, фрукты, молоко и мед.

До проводимого исследования, зачастую на проверку отправлялись мед, кабачки, огурцы и яблоки. В настоящем году сотрудники АНО «Роскачество» впервые взяли пробы зелени, капусты и малины.

Кроме того, продукты нескольких фермеров были отмечены повышенным качеством.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что борщевик вынуждает фермеров отказаться от земли. Около пяти лет назад в Ленобласти было найдено 100 га ядовитого борщевика.

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