Туристический сбор в Петербурге может принести городу 3,5 млрд в год

Туристический сбор в Петербурге может принести городу 3,5 млрд в год
Туристический сбор позволит городу отремонтировать исторический центр. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес предложение об установлении туристического сбора для иностранцев с 2020 года.

Сумма туристического сбора, по словам губернатора, «несущественная для любого иностранца» составит 100 рублей в сутки. По информации ТАСС, эти средства помогут собрать 3-3,5 млрд рублей в год, которые будут реализованы в реконструкции исторической части города и в туристической инфраструктуре. Владимир Путин поддержал предложение Беглова.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что, благодаря электронным визам, которые вступят в силу 1 октября, ожидается, что в Петербурге возрастет поток туристов. На данный момент в год Северную столицу посещают около 8 млн иностранцев. В следующем году предполагается больше 12 миллионов иностранных путешественников.

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