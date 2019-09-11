Макаров поздравил Беглова с убедительной победой на выборах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров от имени депутатов поздравил Александр Беглова с победой на губернаторских выборах.

Текст поздравления опубликован на сайте парламента. Макаров отметил, что победа Беглова на выборах оказалась убедительной. Он заручился поддержкой больше, чем половины проголосовавших.

«Доверие петербуржцев – это великая честь и огромная ответственность», — подчеркнул спикер.

Задача губернатора, как отметил Макаров — беззаветно служить городу и его жителем. Спикер выразил уверенность в том, что Беглов и его команда будут всегда следовать этой цели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Городская избирательная комиссия утвердила результаты голосования на выборах губернатора Петербурга. Победу одержал врио губернатора Александр Беглов. За него проголосовали 734 тыс. горожан.