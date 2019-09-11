Мелкие ДТП скоро можно будет оформлять через смартфон

Информацию теперь можно записать один раз, а не переписывать в каждом отдельном случае, как это необходимо делать в бумажном протоколе. Фото: https://pixabay.com/

Информацию теперь можно записать один раз, а не переписывать в каждом отдельном случае, как это необходимо делать в бумажном протоколе. Фото: https://pixabay.com/

Функция мобильного оформления ДТП станет доступна гражданам с 1 ноября 2019 года. Чтобы воспользоваться ею, необходимо установить приложение портала госуслуг.

Приложение «Оформление европротокола онлайн» будет привязано к Госуслугам и позволит автомобилистам быстро и правильно ликвидировать проблемную ситуацию на дороге, без ожидания сотрудников ГИБДД. По информации портала ЛЕН ТВ24, наличие мобильного приложения повышает страховые выплаты, поскольку информация о случившемся сразу направляется в страховую компанию.

Новшество коснется Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что сотрудники ГИБДД снова выйдут на улицы Петербурга с ручными радарами. Работа с ними предполагается точечная, в зависимости от аварийных ситуаций на дорогах.