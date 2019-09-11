СК разбирается с найденным трупом в горевшем доме в Гатчине

СК разбирается с найденным трупом в горевшем доме в Гатчине
Фото: Baltphoto

Личность погибшего пока неизвестна – ее пытаются установить.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщили в областном Следственном управлении СК России. Все случилось в Гатчинском районе Ленинградской области еще 10 числа – в населенном пункте горел частный дом. Пожарные, ликвидировавшие возгорание, обнаружили в здании тело с термическими ожогами. К сожалению, жильцу не удалось спасти жизнь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются понять, кто именно погиб – это, вероятнее всего, мужчина. По предварительным данным, в доме жили люди, которые часто пили и вели разгульный образ жизни. Это и могло стать причиной инцидента.

В СК собираются возбуждать уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на полицейского. В результате нападения врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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