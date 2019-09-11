В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на полицейского

В Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на полицейского
Арест обвиняемого продлится до 9 ноября. рублей. Фото: pixabay

Петродворцовый районный суд заключил под стражу гражданина, который обвиняется в нападении на правоохранителя на Ропшинском шоссе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Арест обвиняемого продлится до 9 ноября. В насилии над полицейским обвиняется уроженец Узбекистана. Инцидент произошел 9 сентября на Ропшинском шоссе. Согласно версии следствия, обвиняемый и еще один фигурант дела напали на представителя власти и ударили его не менее пяти раз в различные части тела.

В результате нападения врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также указывается, что были унижены честь и достоинство правоохранителя. Обвиняемый не признал вины.

В региональном ГУ МВД ранее сообщали, что автомобиль с обвиняемыми был остановлен полицейскими для проверки документов. Оказалось, что в машине находились мигранты из стран средней азии, однако у них не было документов, разрешающих пребывание в стране. Сотрудник ДПС попросил их выйти из авто и проследовать в отдел, на что те устроили драку.

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