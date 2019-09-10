Компания отдыхающих на Рубинштейна жестоко избила петербуржца

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября, возле дома 28 по улице Рубинштейна, где компания из трех девушек и двух парней избила молодого петербуржца.

Пострадавший рассказал, что он шел по Рубинштейна с тремя коллегами по работе: с его другом, девушкой и ее молодым человеком. Им навстречу шли три девушки и два парня, они попросили сигарету. На отрицательный ответ одна из девушек начала грубо разговаривать. По словам потерпевшего, драка была неизбежна. Он отметил, что драка закончилась спустя 5-10 секунд, передает «Рен ТВ».

После этого молодой человек заметил пропажу рюкзака, котором находились его личные вещи. Пострадавший побежал за ними, после чего его сбили с ног и избили.

Один из находящихся рядом с потерпевшим оказался сотрудником полиции. По словам избитого, правоохранитель бросился под колеса такси, в котором собирались уехать девушки и задержал одну из них.

Потерпевшего госпитализировали с множественными гематомами, переломом носа и сотрясением мозга. Пострадавший оценил ущерб личных вещей в рюкзаке приблизительно в 300 тысяч рублей.

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