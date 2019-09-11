Наркоторговца из Карелии поймали в Петербурге спустя 9 лет поисков

Наркоторговца из Карелии поймали в Петербурге спустя 9 лет поисков
Мужчина сбежал от наказания девять лет назад. Фото: Pixabay

Мужчина работал автомехаником на станции техобслуживания.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщили в управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов в течение девяти лет «охотились» за наркоторговцем из Карелии. Россиянина обвиняют в продаже запрещенных веществ – еще в 2010 году ему грозило восемь лет колонии за совершенные преступления.

Он скрывался от них в лесах, а затем перебрался в Северную столицу, нашел здесь работу и погрузился в рутину. Его задержали на работе – он трудился автомехаником. Мужчину задержали, в скором времени его отправят за решетку.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в машине бывшего сотрудника полиции нашли оружие и наркотики. Он отказался от прохождения экспертизы на наркотики, также не стал отвечать на вопросы стражей порядка. Экс-полицейского задержали. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

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