Стала известна причина прорыва трубы на Богатырском проспекте

Кто-то повредил шланг, из-за чего отключат подачу воды.

Все случилось сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Коммунальная авария произошла на Богатырском проспекте – у дома 22 бьет фонтан, достающий до шестого этажа. «Водоканал», комментируя инцидент, отметил, что всему виной чья-то неаккуратность. У дома лежал шланг – временный водопровод, который кто-то повредил. Компания пытается отключить подачу воды, чтобы отремонтировать все. Воду в нормальном режиме начнут подавать уже завтра.

«Фонтаны с Петергофа переехали? На Богатырский?»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца забросало камнями при прорыве трубы у «Улицы Дыбенко». Человек получил травмы, ему оказали помощь медики. Госпитализация не понадобилась.