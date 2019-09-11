Пожилой петербуржец попрощался с жизнью на болгарском курорте

Еще один житель Петербурга не вернулся домой после отпуска.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах Бургаса. Все случилось на болгарском курорте во время мертвого волнения. 72-летний хотел поплавать и утонул. Его тело уже отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напоминаем, что в этом году в Болгарии утонули около 30 человек. Чаще всего они умирали из-за мертвых волнений или собственной неосторожности. Туристам стоит быть осторожнее и прислушиваться к рекомендациям спасателей.

К слову, несколько детей из Петербурга утонули во время отдыха в Турции.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что продолжается расследование уголовного дела о 12-летней девочке, захлебнувшейся в бассейне Турции. Согласно версии следствия, эта трагедия произошла из-за сотрудников отеля, которые не обеспечили надлежащее технически-исправное состояние плавательного бассейна.