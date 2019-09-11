«Мерседес» сбил двухлетнего ребенка в Петербурге

Вечером 11 сентября в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием иномарки и двухлетнего мальчика-пешехода.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу, авария произошла в районе семи вечера 11 сентября. Водитель в возрасте 35 лет, находясь за рулем автомобиля марки «Мерседес», ехал во дворе дома 7 по улице Даниила Хармса. Не успев вовремя среагировать, он наехал на малолетнего ребенка, который выскочил под колеса из-за припаркованного авто.

В результате мальчик 2017 года рождения госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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