Каршеринг сбил 5-летнего ребенка возле ТРЦ «Жемчужная плаза»

Каршеринг сбил 5-летнего ребенка возле ТРЦ &#171;Жемчужная плаза&#187;
Состояние ребенка неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент случился на въезде на парковку ТРЦ «Жемчужная Плаза» сегодня, 7 сентября.

Как сообщили очевидцы, девушка за рулем каршеринга сбила пятилетнего мальчика. Оказалось, что автоледи с украинскими правами воспользовалась сервисом «Яндекс.Драйв» и зашла под чужим аккаунтом.

Информации о состоянии ребенка не поступало.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Площади Восстания. В результате столкновения иномарка перевернулась, в ней находились дети.

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