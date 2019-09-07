Каршеринг сбил 5-летнего ребенка возле ТРЦ «Жемчужная плаза»

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент случился на въезде на парковку ТРЦ «Жемчужная Плаза» сегодня, 7 сентября.

Как сообщили очевидцы, девушка за рулем каршеринга сбила пятилетнего мальчика. Оказалось, что автоледи с украинскими правами воспользовалась сервисом «Яндекс.Драйв» и зашла под чужим аккаунтом.

Информации о состоянии ребенка не поступало.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на Площади Восстания. В результате столкновения иномарка перевернулась, в ней находились дети.