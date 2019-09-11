Гонщик Шумахер пришел в сознание спустя шесть лет

Гонщик Шумахер пришел в сознание спустя шесть лет
Автогонщику стало лучше. Фото: pixabay.com

Спортсмен получил травму во время катания на лыжах – он споткнулся об камень и упал.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на работников больницы. Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находился в коме с 2013 года после неудачного катания на лыжах в Альпах. Он получил травму после удара о выступ скалы. Все это время родные надеялись на улучшение его состояния и наконец объявили о том, что Шумахер пришел в сознание. О его самочувствии ничего не сообщается, остается только гадать.

Напоминаем, что спортсмен уже завершил свою карьеру, когда с ним случился несчастный случай.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СМИ рассказали о значительном улучшении состояния чемпиона «Формулы-1» Шумахера.

Сейчас Михаэль Шумахер проживает со своей семьей на вилле. Они тратят на его реабилитацию примерно 50 тысяч фунтов стерлингов – и это только в неделю.

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Гонщик Шумахер пришел в сознание спустя шесть лет
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