Jeep несколько раз оказался на крыше и сбил светофор в Петроградском районе

Причиной стало столкновение с другим участником движения.

Обо всем стало известно сегодня, 11 сентября. Новостью поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди выложили фотографии, а также написали, как именно все случилось. Авария произошла на перекресте Малого проспекта Петроградской стороны и Пионерской улицы. Участниками стали Jeep и Mercedes. После столкновения вторая машина трижды перевернулась и врезалась в светофор.

Mercedes выглядит крайне помято. На место происшествия прибыла карета реанимации, сотрудники экстренных служб и полицейские. Пока не уточняется, пострадал ли кто-нибудь, но скорее всего да.

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