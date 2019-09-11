Актеру фильма «Ты у меня одна» может не хватить денег на операции после ДТП в Ленобласти

Актеру фильма &#171;Ты у меня одна&#187; может не хватить денег на операции после ДТП в Ленобласти
Мужчина пережил две операции. Фото: Pixabay

Супруга пострадавшего рассказала, что врачи поставили неутешительный диагноз.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает «Московский комсомолец». Авария произошла в Ленинградской области – актер Марк Горонюк ехал на автомобиле вместе со своей мамой, когда в них врезалась другая машина. Мужчина получил серьезные травмы и угодил в больницу – на данный момент ему уже сделали две операции, которые не станут последними.

Жена актера, комментируя инцидент, отметила, что Горонюк мог потерять руку. Медики не радуют никаких гарантий по поводу его дальнейшего самочувствия – женщина переживает, что им не хватит денег на лечение.

В семье растет маленький ребенок, им приходится несладко.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Невском районе образовалась пробка, сотрудники МВД перекрыли участок дороги. По какой причине приняли такое решение – официальные источники пока не пояснили.

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