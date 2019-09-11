В Невском районе образовалась пробка, сотрудники МВД перекрыли участок дороги

По какой причине приняли такое решение – официальные источники пока не пояснили.
Все случилось сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина пишет, что по инициативе МВД перекрыт проспект Солидарности от улицы Подвойского до улицы Лопатина. Что произошло – не уточняется, но на место прибыли две машины ППС и одна ДПС. Ограничение движения привело к жутким пробкам в вечернее время, когда многие возвращаются домой.
«Трамваи из-за пробки ходят с опозданием, да и весь общественный транспорт»,
— поделился очевидец.
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Карбышева образовалась пробка из-за ДТП с участием трамвая и иномарки.
Водитель за рулем легкового автомобиля марки Skoda, обгоняя соседние машины, неудачно подрезал трамвай, в результате чего произошло ДТП. Столкновение не сильное, обошлось без пострадавших, однако это спровоцировало огромную пробку.