На Карбышева образовалась пробка из-за ДТП с участием трамвая и иномарки

Сегодня утром, 11 сентября, на улице Карбышева Skoda врезалась в трамвай. В результате чего образовалась большая пробка.

Информация об аварии была опубликована в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Водитель за рулем легкового автомобиля марки Skoda, обгоняя соседние машины, неудачно подрезал трамвай, в результате чего произошло ДТП. Столкновение не сильное, обошлось без пострадавших, однако это спровоцировало огромную пробку. Как показывают «Яндекс.Карты», скорость движения транспорта в районе происшествия снизилось до трех километров в час.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о пробке из четырех трамваев, образовавшейся на Шлиссельбургском проспекте в результате технического происшествия. Инцидент произошел 10 сентября, информации о пострадавших не поступало.