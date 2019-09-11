Караваев не жалеет о возвращении в Россию

Новичок «Зенита» поделился эмоциями после первой тренировки вместе с новыми коллегами.

Об этом стало известно 11 сентября. Игрок «Зенита» раньше выступал за голландский «Витесс». Он заключил с «сине-бело-голубыми» контракт на четыре года и уверяет, что не жалеет о своем решении. Караваеву пока сложно судить, насколько сильно поменялся российский футбол с момента его отъезда, но он настроен побеждать. Футболист заверил, что чувствует себя отлично и считает «Зенита» топ-клубом. Он расценивает трансфер как шаг вперед.

Напоминаем, что Караваеву будут платить восемь миллионов евро. Он является воспитанником ЦСКА, несколько лет играл за голландскую и чешские команды. Во время первой тренировки с «Зенитом» Артем Дзюба наградил нового коллегу «коронным пенделем».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Осорио заявли: Маммана облегчает его адаптацию в «Зените». Новичок петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал об адаптации в команде и о том, какого было пройти приветственный «тоннель».