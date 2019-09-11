Осорио: Маммана облегчает мою адаптацию в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал об адаптации в команде и о том, какого было пройти приветственный «тоннель».

Футболист признался, что приехал с целью как можно скорее войти в ритм и стать частью сине-бело-голубых. Освоиться в новой команде ему помогает Эмануэль Маммана.

«Для меня очень важно, что в обороне играет Эма Маммана, человек, который говорит на моем языке. Так что это облегчает адаптацию», — сказал Осорио.

После перехода в «Зенит» венесуэльский футболист вместе с Вячеславом Караваевым прошел через традиционный для новичков «тоннель». Это, как отметил Осорио, помогает почувствовать себя частью коллектива.

«Прекрасная традиция несмотря на все удары и тычки, которые я получил», — подчеркнул он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют Осорио.