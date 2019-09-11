В ЦСКА рассказали, почему Марио Фернандес не перешел «Зенит»

В ЦСКА рассказали, почему Марио Фернандес не перешел &#171;Зенит&#187;
Фото: Pixabay

Защитник продолжает играть за армейский клуб, хотя мог бы присоединиться к «сине-бело-голубым».

Об этом стало известно 11 сентября. Обо всем рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Он пояснил, почему не состоялся трансфер Марио Фернандеса из ЦСКА и «Зенит». Он не захотел переезжать в Санкт-Петербург и покидать московский клуб. Футболиста даже не прельстили более выгодные условия – в «Зените» ему обещали больше денег, чем в ЦСКА. При этом Фернандес отмечал, что присоединился бы к петербургскому клубу, если бы так было нужно для ЦСКА.

Напоминаем, что стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Караваев не жалеет о возвращении в Россию. Ему пока сложно судить, насколько сильно поменялся российский футбол с момента его отъезда, но он настроен побеждать. Футболист заверил, что чувствует себя отлично и считает «Зенита» топ-клубом. Он расценивает трансфер как шаг вперед.

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