Две иномарки столкнулись на улице Генерала Симоняка

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

На улице Генерала Симоняка в Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте не поделили дорогу две иномарки.

Инцидент случился сегодня утром, 12 сентября, около дома №4. Со слов очевидцев, одна из иномарок выезжала со двора, когда не пропустила другую «легковушку».

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что в результате столкновения машины особо не пострадали.

Информация о состоянии водителей не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Зеленогорске сгорели две иномарки. Пожар случился сегодня ночью.