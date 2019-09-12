Две иномарки столкнулись на улице Генерала Симоняка

На улице Генерала Симоняка в Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте не поделили дорогу две иномарки.
Инцидент случился сегодня утром, 12 сентября, около дома №4. Со слов очевидцев, одна из иномарок выезжала со двора, когда не пропустила другую «легковушку».
Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что в результате столкновения машины особо не пострадали.
Информация о состоянии водителей не сообщается.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Зеленогорске сгорели две иномарки. Пожар случился сегодня ночью.