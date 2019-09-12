В Зеленогорске сгорели две иномарки

Пожар в Курортном районе произошел ночью 12 сентября. Два легковых автомобиля, Ford и Subaru, оказались охвачены огнем.

По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорание поступило дежурному около четырех утра 12 сентября. На происшествие сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательной службы.

Эпицентром инцидента стал Ford, в котором, по видимости, произошло возгорание. Машина сильно пострадала. Стоявший рядом Subaru лишь частично попал под воздействие огня: у автомобиля оплавились детали.

Пожарные смогли потушить иномарки за 20 минут. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что жители Калининского района Санкт-Петербурга, не дождавшись пожарных, самостоятельно справились с загоревшимся бизнес-центром «Бестужевский двор».