Петербуржцы не дождались пожарных и сами потушили БЦ «Бестужевский двор»

Петербуржцы не дождались пожарных и сами потушили БЦ &#171;Бестужевский двор&#187;
Пожар в БЦ "Бестужевский двор". Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга 11 сентября загорелся бизнес-центр «Бестужевский двор» на Бестужевской улице, 10. Потушить его, по словам очевидцев, удалось до приезда пожарных.

Ущерб от возгорания ощутимый, отмечают свидетели происшествия. Из окон здания на верхних этажах валит темный дым.

«Приехавшие на вызов пожарные переекрывали проезд со стороны проспекта Мечникова вдоль кладбища», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Причины возгорания неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

БЦ «Бестужевский двор» занимает семиэтажное здание. В нем расположены зоомагазин, кафе, компания по продаже банных печей, аптека, супермаркет «Лента» и другое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ночь с 10 на 11 сентября в Кингисеппе сгорели двенадцать микроавтобусов.

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