В Кингисеппе сгорело двенадцать микроавтобусов

В ночь с 10 на 11 сентября в Кингисеппе двенадцать микроавтобусов оказались охвачены огнем. Подробности устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и ЛО, 12 сгоревших микроавтобусов марки Ford Transit были припаркованы около дома №60 по улице Карла Маркса города Кингисепп. По факту случившегося производится проверка, обстоятельства пожара уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о трагической смерти мальчика в Карелии, который, пытаясь спасти дедушку из загоревшейся бани, получил ожоги 90% тела. Дедушка также скончался. За жизнь мальчика боролись врачи ожогового центра в Нижнем Новгороде, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщила подруга семьи погибшего мальчика.