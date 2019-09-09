В Карелии умер мальчик, пытавшийся спасти дедушку из пожара

В Карелии умер мальчик, пытавшийся спасти дедушку из пожара
О гибели мальчика сообщила подруга его семьи. Фото: https://pixabay.com/

6-летний мальчик из Карелии получил ожоги 90% тела, пытаясь спасти дедушку из горящей бани.

Несчастье произошло в Прионежском районе. Мальчик вместе с бабушкой и дедушкой приехал на дачу. Затем дедушка вместе с внуком отправился топить баню. Однако дальше что-то пошло не так. Предположительно, дедушка потерял сознание и упал прямо на печку. Возможно, разжигая печь, пожилой мужчина не выдержал духоты.

Огонь быстро распространился. Ребенок пытался помочь деду, но сам оказался в огне. Находившаяся в доме бабушка заметила происходящее слишком поздно: мальчик умудрился сам покинуть баню, чтобы позвать на помощь.

Как сообщает издание Daily, в тяжелом состоянии, с ожогами 90% тела, ребенка доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Врачи боролись за его жизнь почти неделю. К несчастью, спасти мальчика не удалось.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о подробностях пожара в Шереметьево.

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В Карелии умер мальчик, пытавшийся спасти дедушку из пожара