Ночью в Киришах сгорел автомобиль

Сегодня ночью, 12 сентября, спасатели потушили охваченный огнем автомобиль в Киришском районе Ленинградской области.

По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 12 сентября, в 1:53 дежурному поступило сообщение о возгорании. На место происшествия сразу же отправили четверых сотрудников пожарной службы и одну машину спецтехники. Загоревшаяся легковушка находилась на Волховском шоссе.

Спасатели справились с возгоранием за полчаса. Марка автомобиля, как и причина пожара, пока неизвестны: обстоятельства случившегося выясняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что дорожно-транспортное происшествие в Красногвардейском районе уничтожило Hyundai Solaris. Также участвовавший в инциденте Mersedes получил менее серьезные повреждения. К счастью, никто в салонах обоих автомобилей не пострадал.