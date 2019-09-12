ДТП в Красногвардейском районе уничтожило Hyundai Solaris

На пересечении проспекта Энергетиков и Якорной улицы произошло ДТП с участием Mersedes и Hyundai. Обе машины пострадали, среди людей пострадавших нет.

Вчера, 11 сентября, около одиннадцати вечера в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой Mersedes вынесло на газон, где автомобиль чудом избежал лобового столкновения с фонарным столбом.

Второму участнику дорожно-транспортного происшествия, легковому автомобилю Hyndai Solaris, повезло гораздо меньше. У автомобиля снесена передняя часть. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Оба водителя живы. Комментарий свидетеля: «Водитель из соляриса вышел в шоке,за голову схватился и к мерсу побежал)Из мерса водитель тоже самостоятельно выбрался через пассажирское сиденье.»

Обстоятельства аварии уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что актеру фильма «Ты не одна» необходимы средства на лечение последствий аварии в Ленобласти.