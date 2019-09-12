В Металлострое у инженера угнали Toyota Land Cruiser за 5,8 млн

В Колпинском районе Петербурга у мужчины угнали внедорожник стоимостью более 5 млн рублей.

В среду, 11 сентября, в полицию обратился 53-летний инженер строительной компании из Иваново. От дома на Железнодорожной улице в поселке Металлострой был угнан автомобиль. Все произошло в период с 10 часов 4 сентября до 7 часов 11 сентября.

Приезжий рассказал, что внедорожник Toyota Land Cruiser 200 черного цвета. Его стоимость владелец оценил в 5,8 млн рублей. Он также добавил, что иномарка оборудована штатной сигнализацией и охранно-противоугонной системой, однако в момент кражи они не сработали.

Как стало известно GazetaSPb, на месте происшествия есть камеры видеонаблюдения, записи изучили сотрудники правопорядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из квартиры пенсионерки вынесли более 2 млн рублей. Женщины представились соцработниками и вошли в дом.