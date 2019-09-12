Из квартиры пенсионерки на Кораблестроителей «соцработницы» вынесли более 2 млн

Сотрудники правопорядка Василеостровского района Петербурга разыскивают двух женщин, подозреваемых в крупной квартирной краже.

Инцидент произошел в среду, 11 сентября, в доме №23 по улице Кораблестроителей. В квартиру 87-летней пенсионерки пришли две женщины. Представившись соцработниками, они вошли в квартиру и вынесли оттуда 1,67 млн рублей, а также $2 тыс. и 6 тыс. евро.

Как стало известно GazetaSPb, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Записи с установленных в парадной камер видеонаблюдения были изъяты полицейскими. Стали известны приметы мошенниц: обе женщины цыганской внешности, примерно 50-55 лет.

В настоящее время полиция занимается поисками злоумышленников.

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