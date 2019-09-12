Конфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК

К конфликту, который произошел из-за прически школьника, подключилось Главное следственное управление СК. Инцидент произошел в сентябре этого года в красноярской школе.

Четвероклассник пришел в школу, где учительница сделала ему замечание, указав на прическу. После состоялась беседа между родителями мальчика и администрацией школы. Как сообщили в ведомстве, родителям было предложено перевести сына на домашнее обучение в том случае, если он не сменит прическу.

Как стало известно GazetaSPb, у ученика сбриты волосы на висках, а остальные обесцвечены и собраны в небольшой хвостик. Мальчик якобы хотел походить на одного из футболистов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают мальчика, родителей, учителя и директора школы. Инцидент намерена проверить прокуратура.

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