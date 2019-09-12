Петербуржца будут судить за взятку гатчинскому леснику

В Гатчине завершили уголовное дело в отношении петербуржца. Житель Северной столице обвиняется в даче взятки леснику.

Инцидент произошел вечером 19 марта в одном из кафе в Гатчине. Петербуржец передал лесничему Гатчинского лесничества взятку в размере 50 тыс. рублей. За предоставленную сумму тот должен был «закрыть глаза» на нарушения. Речь шла о лесном законодательстве по добыче песка в карьере.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, после передачи денег петербуржца задержали.

Было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Задержанного поместили под стражу, а материалы дела направили в суд.

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