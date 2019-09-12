В Красносельском районе похищенный автомобиль вернули хозяину

В Красносельском районе похищенный автомобиль вернули хозяину
Спустя две недели после обращения, автомобиль вернули хозяину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Заявление об угоне поступило в полицию 23 августа 2019 года. К сегодняшнему дню похищенное транспортное средство нашли и вернули владельцу.

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Две недели назад в полицию обратился житель Красносельского района с заявлением о краже его автомобиля, ВАЗ 21069. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого в хищении 21-летнего жителя Красногвардейского района.

Стражи порядка обнаружили украденную машину и вернули её хозяину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что сотрудники полиции провели проверку гражданства среди таксистов в аэропорту Пулково. К ответственности привлекли 7 человек.

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