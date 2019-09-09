Полиция проверила гражданство таксистов в Пулково

В основном в ходе рейда проверялись водители такси. Фото: Пулково

В основном в ходе рейда проверялись водители такси. Фото: Пулково

В аэропорту Пулково полиция провела профилактический рейд на пункте контроля транспорта. По итогам проверки к ответственности привлекли 7 человек.

Сотрудники правоохранительных органов проверили проядка 150 иностранных граждан в ходе межведомственного рейда в Пулково. В основном проверялись водители такси.

По итогам рейда к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ» привлекли семь граждан, выходцев из стран Средней Азии.

Всех правонарушителей оштрафуют и депортируют за пределы страны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что американка, задержанная в Пулково с марихуаной, стала фигурантом уголовного дела. В Петербурге зарегистрировано уголовное дело о гражданке США, которая прилетела в Пулково с 19-граммовым пакетиком марихуаны в багаже.