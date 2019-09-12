В бане и гараже у семейной пары в Ленобласти нашли килограмм наркотиков

В бане и гараже у семейной пары в Ленобласти нашли килограмм наркотиков
Наркотики нашли на участке семейной пары. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе Ленобласти задержан 52-летний местный житель. Его подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков.

По предварительным данным, мужчина на протяжении года за деньги работал на интернет-магазин, производил наркотики и распространял их через закладки в Петербурге и Ленобласти.

Около килограмма наркотического вещества сотрудники полиции нашли в бане и гараже у дома, где проживают подозреваемый и его супруга.

Сейчас полиция устанавливает степень участия женщины в незаконном обороте наркотиков. Мужчина задержан, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования недалеко от от села Никольское в Тосненском районе обнаружили шесть пластиковых емкостей с наркотиками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за неделю в Петербурге изъяли 65 кг наркотиков.

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